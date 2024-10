Prima sconfitta dell’era Ranieri per il Cagliari che a Modena perde 2-0 una partita giocata male e condizionata dall’espulsione più che discutibile di Rog nel recupero del primo tempo. Prima e dopo questo episodio, però, il Cagliari è stato debole, confuso e senza idee, con Gagno, il portiere degli emiliani, inoperoso per tutto il match. Di Diaw e Bonfanti, un gol per tempo, le marcature dei gialloblù.

LA CRONACA - Mister Ranieri ripropone Rog dal primo minuto dopo diverso tempo. Insieme a lui, Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce, Altare-Dossena-Capradossi trio difensivo, il croato insieme a Makoumbou e Kourfalidis in mezzo al campo, Luvumbo accanto a Lapadula in attacco. In panchina l’ultimo arrivato Prelec.

Avvio di gara favorevole al Modena, che fa la partita, col Cagliari che inizialmente resta a guardare. Partita spigolosa e difficile. Al 16’ Rog finisce sul taccuino dell’arbitro, ammonizione per il croato per un intervento duro. Al 17’ insidiosa traiettoria di Poli su punizione, Radunovic la para indietreggiando pericolosamente verso la linea di porta. Al 21’ cross di Giovannini dalla sinistra, colpo di testa di Falcinelli a centroarea e palla alta. Al 23’ sospetto fallo di Makoumbou su Falcinelli in area di rigore, l’arbitro inizialmente fischia punizione a favore dei rossoblù. Successivamente, però, dopo un consulto al Var, l’arbitro ribalta la decisione e concede il rigore al Modena; batte Diaw e segna portando in vantaggio gli emiliani. Al 29’ mischia furibonda in area modenese, ma nessun giocatore del Cagliari trova il guizzo vincente. Nel recupero del primo tempo altra svolta negativa per il Cagliari con l’espulsione di Rog per doppia ammonizione. Il primo tempo finisce così.

All’intervallo mister Ranieri lascia in panchina Capradossi e Luvumbo, con Lella e Prelec in campo. È però sempre il Modena ad essere pericoloso con Giovannini che al 50’ penetra in area di rigore impensierendo Radunovic. Al 53’ super intervento ancora del portiere rossoblù su un colpo di testa ravvicinato di Cittadini, Cagliari in difficoltà. Al 60’ Falcinelli entra in area, dribbla Dossena ma conclude a lato. Al 64’ Radunovic deve uscire per bloccare Tremolada lanciato a rete. Il portiere serbo è scatenato! Al 74’ dentro Delpupo e Millico, fuori Lapadula e Azzi. All’81’ è il neo entrato Ionita, ex del Cagliari, ad andare vicino alla rete, il suo tiro deviato finisce in corner. All’83’ il Modena raddoppia con Bonfanti con un sinistro che finisce sotto la traversa. È praticamente la chiusura definitiva della partita, mai in discussione.