La Torres di Alfonso Greco è pronta ad affrontare i playoff di Serie C. I rossoblù, classificatisi in seconda posizione nella stagione regolare, entreranno in scena direttamente nel secondo turno nazionale degli spareggi verso la Serie B.

I sassaresi incontreranno i campani ai quarti di finale martedì 21 maggio e sabato 25 maggio. Qualora passasse il turno, la Torres dovrebbe vedersela in semifinale (28 maggio e 2 giugno) con la vincente fra Juventus U23 e Carrarese.

Dall'altra parte del tabellone gli scontri fra Catania e Avellino e Vicenza e Padova.

La finale si disputerà ancora con la formula di andata e ritorno con le due gare in programma il 5 e 9 giugno.