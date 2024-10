Dopo una lungo campionato e una concitata lotta per la zona playoff arriva il momento più caldo della stagione. Il Cagliari di mister Ranieri strappa all'ultimo il quinto posto, che gli permetterà di giocare in casa la sfida contro il Venezia ottavo nel primo turno di eliminatorie per approdare alla Serie A.

I rossoblù, inoltre, forti del miglior piazzamento in classifica, hanno due risultati su tre: in caso di parità si andrà ai supplementari, ma se l'equilibrio si dovesse mantenere sino al 120' sarebbero i sardi ad approdare in semifinale, senza dover passare dalla lotteria dei calci di rigore.

L'altra sfida è quella fra Sudtirol e Reggina. Ad attendere le vincenti delle rispettive partite ci sono Bari e Parma (3a e 4a classificata) che inizieranno il loro percorso direttamente dal penultimo turno. Rossoblù sulla carta favoriti, ma in stagione il bilancio contro i veneti è negativo, con una sonora sconfitta in casa per 1-4 all'andata e un pareggio a reti bianche al ritorno.

Ranieri può sfruttare il grande momento di forma di Lapadula, candidatosi capocannoniere del campionato con 21 reti, inoltre può contare sulla spinta del pubblico di casa. E' il primo step di una corsa a tappe che decreterà la terza neopromossa dopo Frosinone e Genoa: vietato sbagliare.