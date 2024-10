Un Cagliari volenteroso, a tratti sciupone e anche sfortunato, pareggia 0-0 a Pisa e ancora una volta manca il salto di qualità in classifica. Diverse le occasioni dei rossoblù nell’arco del match, molte più dei padroni di casa, con anche un palo di Azzi nel finale ma ancora una volta questa squadra non capitalizza quello che crea. Una bella partita che però finisce ancora con del rammarico per Ranieri.

LA CRONACA - Cagliari in campo con Radunovic in porta, Di Pardo e Azzi sulle fasce, Dossena e Obert centrali, Nandez, Makoumbou e Lella a centrocampo, Mancosu dietro la coppia d’attacco Lapadula-Prelec.

Dopo un minuto subito pericoloso il Pisa con Morutan che ruba palla poco fuori dell’area di rigore, serve Moreo che scarica subito un tiro contro Radunovic attento a parare in tuffo. La reazione del Cagliari è nei piedi di Prelec (tiro debole deviato tra le braccia di Nicolas) e di Di Pardo, tiro altissimo. Al 12’ Moreo se ne va a Dossena, entra in area, calcia ma è prodigioso il ritorno dello stesso Dossena che in scivolata manda in angolo; sul corner successivo Moreo ancora di testa, palla che scheggia la traversa e finisce alta.

Avvio di partita scoppiettante! Al 26’ Nandez mette un invitante pallone in mezzo, arriva Lella sul secondo palo che in scivolata manda fuori da ottima posizione ma un po’ in ritardo per metterla dentro. Al 36’ bello stacco di testa di Dossena con Nicolas che si deve impegnare per deviare in angolo. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa dopo 6’ Lapadula impegna Nicolas con una botta ravvicinata, ma l’attaccante rossoblù è in fuorigioco. Al 59’ è ancora uno strepitoso Dossena e deviare in corner in scivolata una conclusione ravvicinata di Mastinu. Al 67’ dentro Kourfalidis e fuori Lella.

Al 72’ altro cross di Nandez, tiro al volo di Lapadula, conclusione difficile, palla fuori. All’80’ dentro Luvumbo e fuori Prelec.

All’83’ una deviazione fortuita di Dossena per poco inganna Radunovic, palla in corner. All’89’ clamoroso palo di Azzi da pochi passi, Cagliari vicinissimo al vantaggio! Al 90’ punizione di Mancosu di poco alta sopra la traversa. Tre minuti di recupero. Al 92’ strepitosa rovesciata di Lapadula, Nicolas blocca a terra. Al 93’ autentico miracolo di Radunovic che salva il risultato su Tramoni. La partita finisce 0-0.