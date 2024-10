Sara Pietro Carlini il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Banco di Sardegna. L'allenatore sassarese prende il posto di Giorgio Gerosa, passato alla prima squadra come assistant coach.

Lo scorso anno, Gerosa ha guidato la formazione Under 15 biancoblu, che ha portato alla vittoria del titolo regionale e agli spareggi Interzona eccellenza. Inoltre, nel 1995-1996 è stato assistant dei coach Contini e Michelini in serie A2.

«Sono entusiasta per questo nuovo incarico, per me è un riconoscimento all’impegno e alla serietà dimostrati in questi anni nel basket sardo– ha affermato Pietro Carlini -. Mi ha fatto molto piacere trovare nel Club persone che dopo anni mi hanno manifestato grande stima, che mi hanno fatto sentire un allenatore importante e parte di questo progetto. Quello della Dinamo è un progetto solido e strutturato e in questo momento il nostro obiettivo è quello di migliorare le conoscenze tecniche dei giocatori, dai 2001 dell’Under 18 fino ad arrivare ai gruppi 2006 e cercare tecnicamente, tatticamente e atleticamente, di dare il massimo. Vogliamo continuare a lavorare per creare dei giocatori competitivi e che abbiano reali possibilità ad alti livelli una volta usciti dalle giovanili».