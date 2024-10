Classica conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli, che ha parlato prima di Pescra-Cagliari. Un tecnico, quello rossoblu, un po’ stizzito per l’ennesima polemica scaturita dopo il match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: ‘’Abbiamo recuperato Tachtsidis e Capuano, verranno convocati e potranno essere utili a gara in corso. Quelli che non sono stati convocati a Genova scenderanno certamente in campo. A proposito di quel match mi dispiace che si sia creata l’ennesima polemica a riguardo, sulla squadra mandata in campo al Ferraris. Nessuno ha considerato i tanti infortunati, da Murru a Joao Pedro, da Ionita a Tachtsidis, quelli appena tornati da infortuni, Pisacane e Farias, quelli che non hanno mai riposato causa nazionali, Isla e Bruno Alves, quelli che si erano spremuti completamente con l’Udinese, Borriello e Sau, e chi ha sempre giocato come Padoin e Ceppitelli. Non era possibile affrontare quella partita in maniera diversa. Con i ragazzini ce la siamo giocata senza figuracce. Mi spiace che qualcuno vuole spesso creare polemiche e destabilizzare l'ambiente’’.

Rastelli si è soffermato sul Pescara: ‘’Domani per loro è di vitale importanza come x noi. Cercheremo entrambi di vincere la partita. Il Pescara è una squadra pericolosa, che ne ha messo in difficoltà tante. Ne ha vinta solo una in stagione, ma può far male a chiunque. La salvezza passa da questa partita. Non possiamo pensare di essere già salvi. I ragazzi sanno sempre quel che devono fare, dobbiamo saperla interpretare bene e in questo stiamo crescendo molto. Oddo ha giocatori di qualità, giocano bene a calcio, davanti sono brevilinei, rapidi e veloci e ti attaccano in massa, con velocità. Si muovono molto e accompagnano con i terzini. Squadra difficile da affrontare. Dobbiamo fare il nostro meglio. Non andremo certo per pareggiare perché così facendo andremo a perdere. Puntiamo a fare il nostro gioco, a comandare la partita e a portare a casa il massimo risultato. Se poi non ce la faremo proveremo comunque a portar via dall’Adriatico un risultato positivo’’.

Infine, un ricordo per i ragazzi della Chapecoense, col Cagliari che domani scenderà in campo con la terza maglia, quella verde, con lo stemma del club brasiliano, in loro onore: ‘’La maglia celebrativa è stata scelta dai ragazzi in senso di solidarietà. E’ una cosa che ci ha toccato molto e loro vogliono ricordarli così’’.