Storari 7 – Ogni qual volta viene chiamato in causa si fa trovare pronto: su Cocco prima, su Caprari e Torreira poi. Nulla può sul gol subito. SICUREZZA

Pisacacane 5 – Costantemente in sofferenza sulla fascia, non riesce a contenere gli avversari ed è impreciso in fase di rifinitura. CONFUSO

Balzano 5,5 – Spinge tantissimo ma quasi mai è preciso nei suggerimenti ai compagni. AVVENTATO

Krajnc 5,5 – Non commette gravi errori ma soffre molto le offensive di Lapadula. MOLLE

Capuano 5 – Manca l’anticipo in occasione del gol, errore che costa caro. COLPEVOLE

Dessena 6 – Uno dei migliori tra le file rossoblù, dopo l’espulsione di Di Gennaro viene spostato in cabina di regia e non sfigura affatto. BALUARDO

Di Gennaro 4,5 – Prende il rosso per proteste, nonostante avesse ragione, e inguaia la squadra lasciandola in 10 per buona parte del match. INGENUO

Deiola 5 – Non trova punti di riferimento in mezzo al campo e appare spesso spaesato. SOTTOTONO ( 55’ Fossati 6 – Entra e mette un po’ d’ordine in mezzo al campo, recupera diverse palle)

Joao Pedro 5 – Parte male da trequartista, termina meglio da mezz’ala, tenta sempre la giocata di troppo. LEZIOSO

Melchiorri 5 – L’ex di turno sente probabilmente la pressione su di sé, stenta a trovare la giocata e non è mai nel vivo del gioco. DISTRATTO ( 62’ Farias 6 – entra e aggiunge subito qualità alle azioni offensive, ha una marcia in più, ma non riesce a sfondare)

Cerri 6 – Lotta su ogni pallone e cerca con insistenza la via del gol, viene limitato dalla poca assistenza dei compagani. ISOLATO (Sau s.v. – Non è al meglio della condizione, entra nell’ultimo quarto d’ora ma non riesce a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria)