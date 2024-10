Federica Pellegrini conquista il primo oro azzurro degli Europei in vasca corta di Herning.

La campionessa veneta ha vinto con una splendida rimonta i 200 m stile libero e, con un tempo di 1'52''80, ha sconfitto la francese Charlotte Bonnet e la russa Veronika Popova. "Sono sorpresa del risultato" ha detto la Pellegrini "in Europa comando ancora io e questa è una iniezione di fiducia in vista dell'appuntamento dell'anno: gli Europei di Berlino in vasca lunga".

Coraggio Fede, sei il nostro orgolio!