Il Cagliari ritrova il successo fra le mura amiche ed esce momentaneamente da un vortice nero, dopo cinque pareggi e due sconfitte. A trainare i rossoblù alla larga dai bassifondi sono le due punte: Pavoletti apre le danze al 20' incornando sull'assist di Nandez, Lapadula raddoppia sette minuti più tardi raccogliendo in area un rimpallo favorevole, e infine è ancora Pavo a siglare il definitivo 3-2, ancora di testa all'81'.

Una vittoria pesante contro un Perugia che, seppur fanalino di coda, fino all'ultimo minuto ha tenuto in bilico il risultato. Contestazione, intanto, da parte dei tifosi sardi schierati contro il tecnico Liverani. Lo stesso Pavoletti, protagonista di giornata, ha commentato nel post partita quanto accaduto sugli spalti.

"Trovare uno che ti fa gestacci dopo una vittoria è troppo - ha detto l'attaccante -. Per me è difficile, non l'avevo mai visto e non me l'aspettavo qui a Cagliari. Mi hanno anche scritto sui social, è un livello che non va bene. Di sicuro abbiamo problemi - ammette -, magari siamo scarsi, però il cuore e la voglia non sono mai mancati".

Nel frattempo il successo permette ai rossoblù di risalire leggermente la china, allontanandosi dalla zona playout e rimanendo aggrappati a quella playoff, che dista di una sola lunghezza. Adesso, già dalla prossima, urge ritrovare continuità di risultati, contro il Palermo neopromosso che galleggia a ridosso della zona salvezza e che arriva da tre risultati utili consecutivi.

Foto Cagliari Calcio