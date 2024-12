Momenti di grande apprensione a Bormio per la squadra francese di sci alpino, che ha vissuto un terribile incidente con la caduta di Cyprien Sarrazin. Durante le prove cronometrate della discesa libera del sabato 28 dicembre, il trentenne francese è scivolato e ha riportato un ematoma subdurale al cervello. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nell'allenamento del giorno prima, Sarrazin stava facendo bene, ma ha perso il controllo degli sci alla fine del Salto di San Pietro, atterrando pesantemente sulla neve.

Nonostante l'attivazione immediata dell'airbag, Sarrazin ha colpito la testa, perdendo i sensi e finendo nelle reti di protezione. Dopo essersi ripreso brevemente, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'Ospedale di Sondalo per gli esami approfonditi. Gli esami hanno rivelato un ematoma che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva neurologica, dove sarà operato per drenare la ferita. La preparazione dello Stelvio è stata oggetto di polemiche a causa delle condizioni difficili del tracciato.

Il discesista francese Nils Allegre ha criticato duramente gli organizzatori, sottolineando la pericolosità della pista e la mancanza di rispetto per gli atleti. Anche l'Italia ha dovuto affrontare incidenti in pista, con l'infortunio grave subito da Pietro Zazzi. L'atleta italiano ha riportato una frattura scomposta di tibia e perone durante una caduta, concludendo prematuramente la stagione a causa dell'operazione imminente a Milano.