Filippo Ganna medaglia d'argento nella cronometro maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro chiude in 36'27''08 al secondo posto nella prova di 32,7 km. Medaglia d'oro al belga Remco Evenepoel, dominatore in 36'12''16. Il Belgio conquista anche il bronzo con Wout Van Aert (36'37''79). Ganna, in difficoltà nella parte più tecnica del tracciato, cambia marcia nella seconda fase della prova che va in scena sotto la pioggia. Il 28enne di Verbania, terzo dopo 22 km, nell'ultima porzione di gara si mette alle spalle Van Aert e, nonostante il rischio di una caduta per l'asfalto insidioso, continua ad accelerare riuscendo anche a rosicchiare qualcosa su Evenepoel, che non cede nulla e trionfa con merito.

Ganna, che a Tokyo 2020 ha trionfato nell'inseguimento a squadre, conquista la prima medaglia olimpica individuale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto nella zona dell'arrivo della cronometro prima dell'epilogo.

"Non è la medaglia che volevo ma mi ha battuto un fuoriclasse, un corridore con la C maiuscola. Quando c'è la pioggia non sono un drago, si sa... Sono felice di essere arrivato sul podio e di aver portato questa medaglia all'Italia. Dall'inverno abbiamo lavorato per arrivare qui al meglio", dice Ganna alla Rai. L'azzurro ha ricevuto i complimenti di Mattarella: stretta di mano e uno scambio di saluti. Ai complimenti del Capo dello Stato, Ganna ha risposto "ci abbiamo provato".