"Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto". Questo l'addio a Paolo Rossi postato su Facebook dalla moglie Federica Cappelletti. La giornalista perugina è stata la seconda moglie di "Pablito".

Si conobbero nel 1998 e nel 2010 si sposarono. Assieme hanno avuto due figlie (il figlio arrivò con la prima moglie). L'ex attaccante azzurro era affetto da un mare incurabile.

Parlando della loro storia lei una volta disse: "Per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l'uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d'amore. Un giorno mi ha detto: Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te".