Fantastica vittoria per le giocatrici dell'Hac Star Solar Nuoro, impegnate nel campionato di A1 femminile di pallamano nella difficilissima e dura trasferta in casa dello Schenna.

Una vittoria che permette di conquistare la quarta vittoria stagionale e la prima vittoria esterna, consentendo alle barbaricine di staccare le inseguitrici e di trovarsi in un ottima posizione in classifica e con una gara da recuperare a Conversano il 9 dicembre.

Il primo tempo risulta molto equilibrato e infatti il parziale è stato di 13 pari e al secondo tempo sul filo di lana si è chiusa la partita per grande merito di una difesa super organizzata e una Gomez sempre più regina del Campionato.

Poteva farla da padrone la stanchezza per il lunghissimo viaggio iniziato al alba e terminato a un ora dal inizio della partita .

"Abbiamo vinto 27-26 con grande sofferenza e apprensione, a otto minuti dal termine eravamo avanti di ben cinque reti, poi abbiamo sbagliato l'impossibile, compreso un rigore", racconta il tecnico Roberto Deiana. "Ci hanno raggiunto, però all'ultimo minuto Suleiky Gomez ha segnato il rigore decisivo da vera leader. Non posso chiedere nulla di più alle mie ragazze, sono state straordinarie".

Ora si rientra in Sardegna, ma il 9 si rigioca in terra barese e precisamente con la vice capolista Conversano e anche lì le nuoresi andranno per giocarsela alla grande con la determinazione che in questo periodo alle ragazze sarde non manca.

Schenna – Nuoro 26 – 27

(p.t. 13-13)

Schenna:

Abfalterer 7, Dosser C, Eder 3, Hofler, Meraner, Rainer 7, Parth, Dosser A. 1, Hillebrand 1, Pfostl 2, Pircher, Stuefer, Lisica 5, Dosser A.

All: Karlheinz Zoschg

Nuoro:

Basolu 4, Belardinelli 2, Delussu 3, Florenzi, Ganga 3, Giangiulio, Gomez 14, Lostia, Murgia, Napoli 1.

All: Roberto Deiana

Arbitri: Simone – Monitillo