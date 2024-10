E' partita per le Final Eight di Coppa Italia 2016, a Teramo, la squadra Hac Star Solar di Nuoro, che si è classificata tra le prime otto della stagione, nella classifica della pallamano femminile di serie A.

La formazione del coach Roberto Deiana, che nonostante l'accesso alla Coppa Italia lotta per la salvezza, affronterà domani nel palasport S. Nicolò a Tordino di Teramo, la favorita Conversano - capolista della massima serie - contro la quale domenica scorsa a Nuoro ha sfiorato l'impresa, perdendo di sole due reti.

La formazione barbaricina, pur non avendo i mezzi finanziari per competere con le migliori squadri nazionali, ha la possibilità di puntare sul vivaio che le ha consentito di avere continuità e lanciare tante giovani promesse.

"Sono molto orgoglioso della mia giovane squadra che tra grandi sacrifici si è imposta in questo campionato - ha detto Deiana -. La nostra è una squadra composta per undici quindicesimi da ragazze locali, alcune delle quali giovanissime, basti pensare che in questa stagione hanno giocato da protagoniste due tredicenni come Valentina Davoli e Luisella Podda".

Sono ben sette le under 20 convocate per la coppa Italia: oltre a Davoli e Podda spiccano la dodicenne portiere Martina Sitzia e altre due tredicenni: Claudia Demurtas e Sara Bellu. Presenti solo due veterane over 30: Paola Delussu e la fuoriclasse cubana Suleiky Gommez che con 216 reti è risultata la bomber della prima fase del campionato di serie A.

"La nostra è una politica dei piccoli passi - aggiunge il coach nuorese - con l'obiettivo di creare nel giro di pochi anni una squadra che potrà dire la sua ai massimi livelli. La partita di domani con il Conversano non sarà una gara semplicissima, ma le tenteremo tutte per mettere in difficoltà la squadra più forte del campionato".