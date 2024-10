Vittoria al cardiopalmo per la squadra del Hac Star Solar Nuoro che ieri sera tra le mura amiche, per l'undicesima gara del Campionato di Serie A femminile di pallamano, ha incontrato la terza forza del campionato, la Gommeur Teramo.

L' Hac vince nella lotteria dei rigori 33 a 32, dopo una partita tiratissima terminata 26 pari. La rete decisiva su rigore è dell'italoargentina Sofia Belardinelli. Da segnalare anche l'importantissima parata della giovanissima Antonella Lostia su Albertini.

L' Hac Nuoro ha dominato la partita con del gioco spumeggiante e ricco di tantissima energia. Solo in alcune parti ha avuto dei piccoli cali di concentrazione che ha permesso alle teramani di acciuffare il pareggio sul finale.

Anche la cornice del pubblico di ieri ha aiutato Gomez e compagne per portare a casa questi due punti importantissimi che le proietta in una situazione in classifica più serena e con buone prospettive per il proseguo del campionato.

Grande prestazione della super cannoniere Suleiky Gomez che con 15 reti risulta sempre più al comando della classifica delle giocatrici più prolifiche del torneo.

Prossimo appuntamento a Salerno dove le barbaricine vorranno sicuramente riscattare l'andata dove non avevano sicuramente brillato.

Marcatrici

Hac Nuoro

Gomez 15

Basolu 1

Belardinelli 4

Delussu 5

Giangiulio 5

Murgia 3

Gommeur Teramo

Vinyukova 13

Romeo 6

Mazzieri 3

Krese 4

Fini 1

Di Pietro 1 ( espulsa nel secondo tempo )

Albertini 3

Cherchi 1