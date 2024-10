L’affetto di tutta la Sardegna ha raggiunto Carlo Sanna a Siena, dove ieri il fantino 35enne di Sindia, in groppa a Tabacco, ha vinto il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Classe 1989, “Brigante” ha conquistato la sua terza vittoria (su un totale di sedici Carriere corse) dopo quelle del 16 agosto 2017, sempre con il giubbetto dell’Onda su Porto Alabe e quella del 16 agosto 2023 con il giubbetto dell’Oca su Zio Frac, giunto scosso al bandierino. Il cavallo Tabacco, castrone sauro di dodici anni, è alla sua prima vittoria su sette Palii corsi.

A vincere quindi il Palio del 4 luglio 2024 è stata la Contrada dell’Onda. Dopo l’ingresso fra i canapi, è stata l’Oca (fantino Giovanni Atzeni detto Tittia) a partire in testa, con Leocorno (fantino Sebastiano Murtas detto Grandine) e Onda (Carlo Sanna) subito dietro. Decisiva la “spianata” dopo la prima curva del Casato, quando l’Onda, che nel frattempo aveva superato il Leocorno davanti al palco delle comparse, ha effettuato il sorpasso nei confronti dell’Oca. L’Onda ha poi resistito in testa fino al terzo giro, tagliando per prima il bandierino e conquistando la vittoria. Sono state due le mosse non valide, segnalate dallo scoppio del “mortaretto”.

Il popolo dell’Onda, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso la Collegiata di Santa Maria in Provenzano per rendere omaggio alla Madonna di Provenzano.

L’affetto dei sardi per Carlo Sanna non è mai mancato, nemmeno in occasione del concorso indetto da Sardegna Live: nel 2017 i nostri lettori lo scelsero come “Sardo dell’Anno”. Nella foto copertina la consegna del Premio durante una serata organizzata nel suo paese, Sindia.