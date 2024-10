Dopo due rinvii consecutivi per maltempo, finalmente oggi sembra essere il giorno del Palio di Siena. Dopo il secondo rinvio, la sindaca Nicoletta Fabio ha firmato una nuova ordinanza che contiene le indicazioni per correre la Carriera questa sera, giovedì 4 luglio.

Dieci contrade si contendono la vittoria e la Sardegna continua ad essere protagonista, con cinque fantini e dieci cavalli sardi: Tittia, Grandine, Tempesta, Brigante e l’esordiente Granito.

La contrada Pantera correrà con Enrico Bruschelli detto Bellocchio (cavallo Viso d’Angelo); Valdimontone correrà con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio (cavallo Ungaros); il Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine (cavallo Akida); la Giraffa con Gabriele Puligheddu detto Granito (cavallo Ardeglina); la Civetta con Federico Guglielmi detto Tamuré (cavallo Criptha); il Leocorno con Sebastiano Murtas detto Grandine (cavallo Ares Elce); il Bruco con Mattia Chiavassa detto Tambani (cavallo Brivido Sardo); l'Oca con Giovanni Atzeni detto Tittia (cavallo (Veranu); l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante (cavallo Tabacco); la Lupa con Andrea Coghe detto Tempesta (cavallo Zenios).

IL PROGRAMMA - Il Corteo Storico si è svolto in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle ore 17 alle ore 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse. Dopo il preavviso del mortaretto, alle ore 17:10 inizierà lo sgombero della pista; alle ore 17:40 sarà aperta via Dupré per l’accesso all’interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito e comunque non oltre le ore 18:40. Dalle ore 17:50 alle ore 18:30 i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell’Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari, accedendo da via Rinaldini. Alle ore 18:45 ci sarà l’uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici. Alle 18:50 l’ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la “sbandierata della vittoria”. Infine, alle 19, lo scoppio del mortaretto per l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l’inizio della Carriera.

Questa sera il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta da La7 a partire dalle 18:40 con la telecronaca di Pierluigi Pardo.