Ovodda intensifica il suo impegno sul piano delle attività che aggregano, con la nascita dell'Associazione Sportiva “Ovodda Corse”, che intende promuovere lo sport automobilistico attraverso l'organizzazione di eventi, incontri e manifestazioni. La passione per le corse automobilistiche come il rally, l'auto gincana, i go-kart e il raduno delle campagnole 4x4 ha riunito i 23 soci fondatori e coinvolto numerosi giovani attratti da questo genere di manifestazioni.

«Il nostro obiettivo - dice Pietro Soru, presidente dell'associazione - è quello di dar sfogo alle nostre passioni, legate al mondo delle auto e delle moto, vivendo lo sport come momento di socializzazione e crescita individuale. Il tema della sicurezza stradale ricopre il primo posto nella scala delle nostre esperienze messe a confronto. “Ovodda Corse” nasce con l'intento di coinvolgere i giovani per insegnare loro che con le corse automobilistiche ci si può divertire solo se si rispettano determinate regole».

L'organico ufficializza un rapporto consolidato da tempo: da nove anni gli associati organizzano la gincana su sterrato, dedicandola all'amico ovoddese Fabiano Cau, morto in un incidente stradale. «Vogliamo attivarci nell'organizzazione di tante iniziative -prosegue Soru - una di queste è in programma per fine luglio, con la gara di go kart in notturna che si svolgerà nella zona artigianale di Ovodda. Il 31 agosto si rinnova per la decima volta l'auto gincana su sterrato. Stiamo mettendo a punto l'idea di realizzare un circuito di mini moto cittadino dedicato ai bambini».

La campagna di tesseramento è aperta a tutti e ai giovani in particolare. “Ovodda corse” auspica che sia particolarmente fruttosa per diffondere il più possibile la passione per le auto.

Roberto Tangianu