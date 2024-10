E’ ufficiale il calendario rally per il 2014 in Sardegna. La riunione che si è tenuta a Roma nella sede Aci Csai in via Solferino, lo scorso sabato 30 novembre, ha stilato tutti gli appuntamenti in programma nell’isola. La Sardegna, è stato stabilito dai vertici della commissione sportiva, manterrà di certo la sua zona numero sette e potrà ritrovare la sua autonomia organizzativa. La Porto Cervo Racing e la Mediterranean Team presenti all’incontro, detengono la titolarità dei loro rally e ne aggiungono di nuovi raggiungendo così la straordinaria quota di 5 gare organizzate grazie alla storica collaborazione tra le due associazioni sportive presiedute da Mauro Atzei e Mauro Nivola.

La stagione inizierà il 23 marzo con il 3° Rally Città di Arzachena, dove sarà riconfermata la "location" con la Prova Speciale a Porto Cervo, aggiornata nel tracciato incrementato di alcuni Km. Si proseguirà poi con le novità del 2014 che vedrà l'avvio del Rally Isola di Sardegna - Trofeo Strade del Cannonau il 28/ 29 Giugno, da corrersi nel cuore della Barbagia ricalcando alcuni dei percorsi classici del Rally della Sardegna degli anni 1998-2002. Altra new entry sarà il Rally delle Città Regie in programma per il 21 settembre a Sassari e Alghero su percorsi che collegheranno il Golfo dell’Asinara al Golfo del Corallo, con partenza, riordini e arrivo sempre dai centri storici delle città. La tradizione della Mediterranean Team e Porto Cervo Racing proseguirà poi con il Rally del Lago Omodeo fissato per il 12 ottobre, sempre con partenza e arrivo da Oristano ma con la novità di una nuova prova speciale alle pendici di monte Grighine nel comune di Fordongianus. La chiusura della stagione sarà riservata al Ronde Rally d’Ogliastra in programma il 30 novembre 2014 con un “format” ancora aggiornato e una prova speciale rivista nel senso di marcia e parzialmente nel tracciato.

“Sarà un anno davvero speciale e memorabile, che punterà a confermare le aspettative dei nostri affezionati sostenitori e dei nuovi coraggiosi che vorranno affrontare i meravigliosi tracciati isolani – dicono Mauro Atzei e Gianni Coda della Porto Cervo Racing presenti all’incontro romano – tra i migliori nel panorama rallistico con i terreni vari e imprevedibili, l’ospitalità sarda, il servizio di trasporto marittimo e il clima sempre ideale, tutte caratteristiche che non temono paragoni. Una ricetta che gli equipaggi hanno dimostrato di apprezzare e che siamo lieti di continuare a proporre ancora”.