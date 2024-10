E’ Andrea Mura il campione della Line Honours alla Ostar, l'antica regata atlantica per navigatori che affrontano in solitario le 3.000 miglia che separano la linea di partenza a Plymouth, in Gran Bretagna, dall'arrivo a Rhode Island, nei pressi di New York. Lo skipper cagliaritano su Vento di Sardegna ha impiegato per percorrere la rotta 17 giorni, 10 ore e 22 minuti mantenendo una velocita' media di circa 7 nodi.