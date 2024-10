Il Cagliari è pronto a salutare il portiere Olsen, sulla via del ritorno alla Roma per fine prestito prevista l'1 luglio. Rossoblù, giallorossi e giocatore, non avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo fino al termine della stagione.

Il Cagliari ha la porta al sicuro con Cragno, Rafael e il 'Primavera' Ciocci. Zenga aveva programmato una sorta di alternanza per le prime tre partite della ripresa sino alla gara con il Torino. Poi, dal Bologna in poi, "si vedrà", aveva detto il mister. D'ora in poi, dunque, titolarità garantita per Cragno ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio alla spalla.

In scadenza anche il contratto per Klavan, Cacciatore, Cigarini e Pellegrini. Per il 2000 di proprietà della Juve non ci dovrebbero essere problemi: pronto l'accordo fra tutte le parti, Cagliari, Juventus e giocatore. Se Cacciatore potrebbe rimanere, Cigarini è in bilico e Klavan sembra in uscita.

L'eventuale addio di Klavan e Cacciatore metterebbe in seria difficoltà la difesa riducendo il reparto numericamente ai minimi termini.