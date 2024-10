“Un traguardo storico che porta in Sardegna una medaglia d’oro che ci onora davanti al mondo: grazie Filippo, grazie Lorenzo. Siamo orgogliosi di voi e vi attendiamo in Sardegna per festeggiare il vostro grande successo. Il Presidente della Regione Christian Solinas saluta con queste parole lo storico risultato ottenuti dagli atleti sardi Lorenzo Patta e Filippo Tortu, campioni olimpici nella staffetta 4x100. “Un pezzo di Sardegna sale sul gradino più alto del podio grazie a voi - dice il Presidente Solinas - vi abbracciamo tutti con un immenso grazie”.

“Un risultato strepitoso che rende onore alla Sardegna intera”, le parole del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, euforico, ha ringraziato, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, Filippo Tortu e Lorenzo Patta neo campioni olimpici nella staffetta 4x100”.

“Il risultato storico di Tortu e di Patta – ha continuato - è il giusto riconoscimento a degli atleti eccellenti che con il loro talento hanno scritto Sardegna nell’albo d’oro dei giochi olimpici e hanno fatto volare l’Italia in cima al mondo”.

Foto tratta da Fb Coni