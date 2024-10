Una bella storia di calcio arriva dal dilettantismo sardo. Giovanni Saraò, portiere catanese classe '88, è giunto all'Olbia quest'estate dopo tre anni alla Vibonese tra C2 e Serie D. Grande tifoso della Reggina, dove ha fatto la trafila delle giovanili, collezionando anche qualche panchina tra A e B, Saraò domenica scorsa ha parato due rigori a Farci del Selargius, blindando il 2-0 in trasferta della sua squadra.

''La gloria è durata poco - dice lui -, già al fischio finale per me era tutto archiviato. Certo pararne due in una gara, uno per lato, non mi era capitato nemmeno con gli amici del bar. Sono sensazioni scegliere dove buttarti, certo serve anche studiare gli avversari''.

L'estremo difensore siciliano, inoltre, quest'estate ipnotizzò nientemeno che Mauricio Pinilla, l'attaccante del Cagliari, durante l'amichevole precampionato fra le due squadre. ''Ma per loro era un’amichevole - si schermisce Saraò -, mentre per noi era una finale. Ho preso anche quello, sulla mia destra, alla fine è stato bello ricevere i suoi complimenti''.