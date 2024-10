Scende in campo l'Italia questa sera, alle 21, per la prima partita del girone contro l'Albania. I ragazzi di Luciano Spalletti vogliono partire col piede giusto, per poi affrontare nel migliore dei modi le due pesanti sfide con Spagna e Croazia.

Barella e compagni proveranno a difendere il titolo europeo conquistato nel 2021 a Wembley, quando la squadra dell'allora ct Roberto Mancini trionfò in finale ai rigori contro l'Inghilterra.

Qualche dubbio di formazione da sciogliere, fra difesa e centrocampo. Fra le poche certezze proprio il centrocampista isolano, uno dei pilastri della selezione azzurra. Durante le qualificazioni ad Euro 2024 Barella è stato il giocatore italiano a fornire più assist (3) e creare più occasioni (15) rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.