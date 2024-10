"Andremo a Napoli per cercare di portare via punti determinanti anche in vista delle prossime partite. Abbiamo un obiettivo da raggiungere: il Napoli è insieme all'Atalanta la squadra che in questo momento sta meglio di tutte. Ci saranno delle difficoltà ma noi siamo abituati a combattere partita dopo partita: per il nostro traguardo dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità".

Così Leonardo Semplici alla vigilia del match contro il Napoli, in programma questo pomeriggio alla stadio Maradona. Qualcuno potrebbe rifiatare, in vista della sfida cruciale contro il Benevento nel prossimo turno. A slittare in panchina potrebbe essere proprio Joao Pedro, l'uomo più importante, che, diffidato, salterebbe il prossimo match in caso di ammonizione.

"Stiamo valutando anche questa situazione - ha detto il tecnico rossoblù -, sono scelte molto difficili: scenderemo in campo, al di là delle decisioni, sempre con la voglia di fare risultato. Noi viviamo la gara con il Napoli comunque come se fosse l'ultima".

E sul rientro di Cragno: "E' recuperato, vedremo domani". Per Semplici servirà "carattere e mentalità, con l'Inter avevo visto queste cose e ho chiesto di continuare così". "Le tre vittorie? Bene, ma non abbiamo ancora fatto niente, ora arriva il difficile: il campionato in qualche modo è ancora lungo".

Mancherà per squalifica Razvar Marin, perno del centrocampo sardo che nelle ultime settimane si è rivelato decisivo grazie alle prestazioni in progressiva crescita. Tornerà invece Nainggolan. "Radja è l'ago della bilancia - ha detto Semplici -, ha qualità importanti. Sta bene: contro il Napoli saranno fondamentali le sue qualità".