Ora è ufficiale: Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore della Torres e da questo pomeriggio guiderà i rossoblù nella prima seduta di lavoro in programma alle 14.00 al "Walter Frau" di Ossi.

Nato ad Albenga il 9 febbraio 1969, il tecnico vanta una lunga esperienza da calciatore e poi da allenatore.

"Forse non mi piacciono le cose facili – queste le sue prime parole – ma allo stesso tempo affrontare sfide come questa rappresenta il sale nel lavoro di ogni allenatore. Io raccolgo il testimone da un tecnico sassarese e preparato come mister Sanna ed essendomi trovato in quella situazione, capisco bene quanto sia doloroso per la Società fare delle scelte ma è il rischio del nostro mestiere”.

“Ho lavorato tante volte in situazioni in cui i risultati avevano ingenerato insicurezza nella squadra – ha aggiunto – e in quel momento tutto sembra andare nella direzione sbagliata ma avendoli visti in questo campionato e conoscendo alcuni di loro, sono certo che i giocatori possono fare molto di più. In particolare qui a Sassari, i ragazzi hanno il privilegio di indossare una maglia importante che chi sta nel calcio conosce bene. Spesso questo onore diventa un onere, finisce per togliere tranquillità”.

“Mancano 6 partite al termine del campionato – ha concluso –, per noi sarà un mini torneo da giocare con lo spirito di chi sa di poter affrontare tutti alla pari; è il momento di dimostrare chi si è, come singoli e come squadra, e con squadra intendo davvero tutti, dal primo all'ultimo. Nei miei gruppi ho un punto fermo ed è il rispetto, tra di noi e tra di loro. li conoscerò, ci parlerò, li vedrò in campo e nello spogliatoio, e farò delle scelte. Per questo sono qui, sono felice di essere qui, e accolgo volentieri la responsabilità che mi ha offerto il presidente Sechi. L'obiettivo è la salvezza, tutto può cambiare in fretta nel calcio e insieme al mio vice Pantera, e a tutto lo staff, lavoreremo per questo”.

L'allenatore è reduce dall'esperienza della scorsa stagione alla Vis Pesaro, squadra che ha condotto fino alla seconda posizione in serie D prima dell’esonero a sette turni dal termine del campionato dopo aver conseguito tutti i record della storia del club. Nel suo curriculum, dopo un lungo passato da calciatore, c’è la prima esperienza con l’Argentina Arma, poi Imperia e tre stagioni nel Savona (squadra nella quale ha militato il nostro Giacomo Demartis) che ha condotto alla salvezza nella stagione 2015/2016. Nella stagione successiva il passaggio in serie D con la Sanremese. In panchina sarà coadiuvato da Paolo Pantera.