Nuovo acquisto per la Dinamo Sassari: in giornata è stato ufficializzato il classe 1999 Kaspar Treier, 200 centimetri per 100 chilogrammi. Arriva dopo l'esperienza a Ravenna in A2, in vetta al Girone Est della regular season, chiusa anticipatamente a causa dell'emergenza Covid-19.

In Romagna il talento estone ha registrato una media di 9.8 punti e 4.5 rimbalzi a partita, con il 60% da due e il 40% dall'arco. Caratteristiche principali la buona prestanza fisica e il tiro dalla lunga distanza.

Treier rappresenta un investimento in ottica futura per il club di via Roma: fortemente voluto dal general manager Federico Pasquini e da coach Gianmarco Pozzecco, ha firmato un contratto per tre stagioni.