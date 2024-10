Sono aperte le preiscrizioni online per il prossimo corso arbitri organizzato dalla Sezione AIA di Cagliari. Gli aspiranti avranno tempo un mese e mezzo per potersi candidare al prossimo corso per diventare, a tutti gli effetti, un arbitro di calcio della F.I.G.C.

Il programma prevede l’inizio effettivo del corso nel mese di Febbraio 2016 e le domande di partecipazione si potranno consegnare entro e non oltre il 31 gennaio 2016.

I relatori, professionisti del settore, spazieranno tra una molteplicità di temi: dal regolamento del giuoco del calcio e dell’Associazione Italiana Arbitri alla preparazione atletica.

Al termine del corso il candidato dovrà sostenere tre esami di cui uno scritto, un orale e uno pratico (su pista). Superato l’esame, si conseguirà la qualifica di Arbitro Effettivo dell’AIA e, successivamente, gli verrà consegnato il materiale necessario per svolgere l’attività: divisa ufficiale e Tessera Federale personalizzata con nome, cognome e codice meccanografico che gli consentirà di accedere gratuitamente presso tutti gli stadi di Italia per le manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C. a livello nazionale (si intende quindi serie A, B, Lega Pro, etc.)

Inoltre, per gli studenti delle scuole superiori c’è la possibilità di acquisire dei crediti formativi validi per il conseguimento del Diploma di scuola media superiore in virtù della qualifica acquisita.

Per ogni gara diretta, l’arbitro, ha diritto a un cospicuo rimborso spese legato alla trasferta ed alla prestazione sportiva erogato direttamente dalla F.I.G.C.

Per iscriversi basterà inizialmente effettuare la preiscrizione online dal sito internet dell’AIA Cagliari, www.aia-cagliari.net. Possono iscriversi tutti coloro i quali abbiano compiuto i 15 anni e non abbiano ancora compiuto i 35 anni.

Successivamente, a candidature acquisite e terminate, sarà reperibile presso il sito internet della Sezione il programma del corso, con i dettagli ad esso correlati, scaricabile gratuitamente.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook AIA CAGLIARI https://www.facebook.com/aiacagliari