La squadra si radunerà giovedì ad Asseminello, alle 18,30. Venerdì 11 e sabato 12 i giocatori verranno sottoposti alle visite mediche ed effettueranno i primi test fisici.

La partenza per il ritiro di Sappada è fissata per domenica 13, alle 13,40. I rossoblù rimarranno ai piedi delle Dolomiti fino al 31 luglio. Per giovedì 17 è fissata la prima amichevole contro la Rappresentativa Sappada.

Nella serie dei test programmati in Veneto spicca il match contro la Nazionale Under 23 dell'Indonesia. Anche quest'anno il Cagliari effettuerà l'ormai consueto mini-tour della Sardegna: un modo per abbracciare i tifosi sparsi nell'Isola.

Due le partite in calendario: a Nuoro, contro i ciprioti dell'Apollon Limassol, e a Olbia, avversari gli spagnoli del Getafe.