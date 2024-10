Ci sono anche due giovani nuotatori sardi tra i 48 azzurri che scenderanno in vasca nelle acque del foro italico, a Roma, per la 47^ edizione dei Campionati Europei Juniores. Si tratta di Alice Maggioni (Green Alghero) e Samuele Congia (Antares Iglesias), convocati nella Nazionale juniores dal responsabile delle squadre giovanili Walter Bolognani. Una bella soddisfazione per il movimento natatorio sardo e soprattutto per i rispettivi allenatori, Sandro Fiorentino e Alessandra Porcu.