Storari 6: Quasi mai chiamato in causa, non può nulla sul gol di Gonzalez. INCOLPEVOLE

Pisacane 5: Poco incisivo sulla fascia, non crea quasi mai pericoli. TIMIDO

Ceppitelli 4,5: Continuamente in difficoltà, subisce il tunnel da parte di Gonzalez in occasione del gol. TITUBANTE

Salamon 5,5: Se la cava sicuramente meglio rispetto al compagno di reparto, ma anche lui commette diversi errori. IMPRECISO

Barreca 5,5: Esordio non facile per il giovane rossoblu, qualche errore in fase di disimpegno, influenzato probabilmente dalla tensione. IMMATURO (Di Gennaro 6: il suo ingresso in campo dona lucidità alla manovra rossoblu.)

Dessena 5: Non è la sua miglior serata e si vede, perde tante palle e non riesce inserirsi pienamente nel match. SOTTOTONO

Fossati 6: Uno dei migliori nelle file sarde, lucido e bravo nell’assistere Di Gennaro a centrocampo. COSTANTE

Joao Pedro 4,5: Il peggiore dei suoi, mai efficace, tenta sempre la giocata di troppo e nel finale si mangia un gol, che disastro. NARCISISTA

Farias 5: Non è il giocatore che eravamo abituati a vedere, poco incisivo, non riesce a trovare il guizzo. SCARICO

Melchiorri 5: Si sbatte continuamente ai difensori avversari, anche lui pecca un po’ di egoismo e non ottiene buoni risultati. TESTARDO

Giannetti 4,5: Mai in partita, tocca pochissimi palloni e pian piano si perde, sostituito. ASSENTE (Cerri 5: Subentra nella ripresa ma non combina molto in più rispetto al compagno.)