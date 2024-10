Bufera attorno a Neymar, stella del Paris Saint Germain e della Nazionale brasiliana. Il giocatore, secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, nonostante le restrizioni imposte per il contenimento del Covid-19, avrebbe organizzato una festa con 500 persone, iniziata ieri e che si concluderà direttamente nel 2021.

Una cinque giorni di festeggiamenti, che adesso l'atleta 28enne rischia di pagare cara. L'evento non si sarebbe tenuto nella sua villa del calciatore, ma bensì in una discoteca di Mangaratiba (a circa 110 km da Rio), dove Neymar avrebbe chiesto di costruire una pista da ballo, di allestire un bar, un palco per dj e anche una sala per i videogames.

Il tutto nella totale inosservanza delle imposizioni governative, in un Paese fra i più colpiti dalla diffusione dei contagi da coronavirus. Vietato utilizzo di smartphone e videocamere, così da non lasciar trapelare alcuna immagine compromettente. Nel frattempo la dirigenza del Psg, suo club in Francia, sarebbe furiosa dopo aver saputo dell'ennesimo sgarro del suo giocatore più prezioso.