L'eroe di giornata, oggi, è lui. Anderson Miguel da Silva, per tutti Nenè, ha regalato una serata di gioia ai cagliaritani facendo esultare un po' tutti dalle parti di Viale La Playa e non solo.

L'attaccante rossoblu nato 31 anni fa a Sorocaba, 90 km a ovest di San Paolo del Brasile, ha segnato un gran gol di testa contro il Verona spingendo il Cagliari lontano dalle paure e dalle insicurezze della zona retrocessione.

Nel post partita Nenè ha commentato così "Complimenti a tutta la squadra, una prestazione bellissima in un momento difficile. Vincere oggi era troppo importante, non abbiamo fallito. Chi gioca di meno ha dimostrato il suo valore: siamo una squadra forte, che può contare su tante valide alternative".

"Abbiamo lavorato bene, cercando di far girare velocemente la palla. Ci siamo presentati in campo con la testa giusta e si è visto. Ci sono capitare un paio di occasioni da non sbagliare, specie nel primo tempo. Sarebbe stato un peccato rovinare tutto. Adesso dobbiamo solo continuare su questa strada".

Adesso gli uomini di Lopez devono pensare all'impegnativa trasferta di domenica contro il Torino del goleador Ciro Immobile, una squadra che sta bene e può contare su tanti uomini di valore. Buona fortuna e forza Casteddu!