Il pareggio del Cagliari a Udine porta la firma di Gianluca Geatano. Ancora lui, dopo il gol con la Lazio la scorsa settimana, quando aveva rischiato di farne addirittura due.

Nel buio delle prestazioni scadenti e dei risultati a singhiozzo il centrocampista partenopeo arrivato dal Napoli nella finestra di mercato invernale sta dando dimostrazione di grandi doti tecniche e balistiche.

Due gol in due partite per il classe 2000. Se nella sfida contro la Lazio non era bastata la sua bellissima conclusione a rete, oggi con un colpo di testa ha salvato i suoi dell'ennesima sconfitta.

Gaetano è dunque, al momento, l'uomo da cui ripartire per Ranieri e il Cagliari, quel giocatore di qualità che nelle ultime settimane non si è visto, se non a sprazzi nelle giocate di Viola, e che potrà senz'altro dare manforte alle punte, che faticano a dialogare con la squadra.

Un gol per ripartire, un punto che in termini di classifica dà invece poco. E la settimana prossima la sfida proprio contro il Napoli, detentore del cartellino di Gaetano, e chissà che il giovane centrocampista non si regali il più classico dei gol dell'ex.