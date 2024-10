Rabbia e frustrazione da parte dei tifosi rossoblù per la deludente prestazione degli uomini di Agostini, che hanno gettato alle ortiche le ultime chance di salvezza pareggiando contro un Venezia già retrocesso. Ben 700 i sostenitori partiti alla volta del capoluogo veneto per tentare di dare un'ultima spinta ai giocatori dopo una stagione disastrosa. (Qui l'analisi della stagione)

Ma non è bastato il supporto dei fans: il sorpasso alla Salernitana, sconfitta in casa dall'Udinese, non è avvenuto. A fine partita i giocatori rossoblù si sono recati a salutare e chiedere scusa ai tifosi accorsi per supportarli, ma stavolta nessun applauso, soltanto fischi e insulti.

"Uno dovevate farne!", redarguisce un tifoso in un video che mostra le immagini allo stadio riprese dal settore ospiti. "Vergogna, andatevene a casa", si sente ancora, e poi una serie di ingiurie. I calciatori rimangono là, impassibili, testa bassa e scuri in volto, affranti e abbattuti, consapevoli di non aver fatto abbastanza per la propria gente.

Poi ancora cori in cui vengono accusati di essere mercenari e, dopo alcuni secondi, si allontanano in direzione spogliatoi. "Bravi, andatevene via", urlano infine i tifosi.

IL VIDEO CONTIENE UN LINGUAGGIO SCURRILE E NON ADATTO AI MINORI