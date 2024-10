La Nazionale Under 21 vince e convince contro l'Irlanda nel match di qualificazione agli Europei. Gli Azzurrini hanno sconfitto per due a zero i rivali, in una sfida che nascondeva tante insidie.

Fra tutti a brillare è stata la stella di Riccardo Sottil; l'attaccante del Cagliari si è messo in mostra con un gol e un assist. Al 43' ha sbloccato la gara con un gran destro, mentre al 62' ha fornito il passaggio vincente per il raddoppio di Cutrone.

Ottimi segnali per mister Di Francesco, che al rientro dalla pausa Nazionali potrà dunque contare su un Sottil in gran forma, in attesa del primo centro anche in maglia rossoblu.