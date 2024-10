Il ct della Nazionale U21 Carmine Nunziata ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli Azzurrini con Lettonia e Turchia, validi per le qualificazioni all'Europeo 2025.

Fra i 28 scelti dal tecnico anche i cagliaritani Gaetano Oristanio e Matteo Prati, messisi in luce in maglia rossoblù in questa stagione.

Oltre a loro appare nella lista anche il portiere dell'Olbia Filippo Rinaldi, 21enne in prestito dal Parma, che nonostante la stagione deludente dei bianchi è entrato nelle grazie di Nunziata per le sue qualità.

Foto Figc