E' stato uno dei giocatori più preziosi per Roberto Mancini nelle partite disputate sino alla sfida col Belgio. La rottura del tendine d'Achille ha costretto Leonardo Spinazzola a salutare anzitempo l'Europeo, per un intervento che lo terrà fuori dai campi 4-5 mesi.

Era uscito in lacrime, trasportato in barella, con la consapevolezza che non calcherà i campi da calcio per un po' di tempo, ma soprattutto perché nel miglior momento della sua carriera si è visto costretto a dare forfait.

L'operazione è stata eseguita questo pomeriggio, tutto è andato per il meglio. Lo ha annunciato lo stesso terzino sui social: "Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi".

"Inizio il countdown, ci vediamo presto", ha promesso. Non potrà dare una mano ai compagni con le suo folate sulla fascia, ma certamente Spinazzola farà il tifo da casa, e in caso di vittoria con la Spagna potrebbe addirittura raggiungere la Nazionale a Wembley, per supportarli da vicino.