Ancora decisivo Nicolò Barella con la maglia della Nazionale. Il centrocampista sardo è andato a segno contro l'Ungheria nella seconda partita del girone di Nations League, confermandosi "bomber" dell'era Mancini: con 8 gol è il miglior marcatore azzurro sotto la guida dell'attuale ct.

La partita, terminata 2-1, con il raddoppio di Lorenzo Pellegrini e l'autogol di Gianluca Mancini, consegna agli uomini del Mancio il momentaneo primo posto nel girone, davanti proprio all'Ungheria del ct Marco Rossi, alla Germania e all'Inghilterra.

L'inizio del nuovo ciclo vede proprio in Barella uno dei punti saldi, già "senatore" nonostante i 25 anni. E' infatti un gruppo giovane quello che Mancini ha intenzione di lanciare nelle prossime settimane, per testare la nuova generazione che dovrà, giocoforza, prendere in mano le redini della Nazionale. 

Foto Instagram Azzurri