Dopo l'oro europeo nel 2021 l'Italvolley femminile compie un'altra impresa. Le ragazze di Marco Mazzanti battono il Brasile con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) e vincono per la prima volta la Volley Nations League. Un percorso netto delle azzurre, che una dopo l'altra hanno lasciato alle proprie spalle le avversarie, sino al trionfo perfetto in finale.

Un gran bel biglietto da visita in vista dei Mondiali che si svolgeranno a partire dal 23 settembre. Nella compagine tricolore protagonista anche la nostra Alessia Orro, 23enne palleggiatrice di Narbolia, ormai in pianta stabile in Nazionale, premiata come migliore del suo ruolo nel torneo.

Un'altra azzurra, Paola Egonu, oltre che miglior marcatrice è stata nominata miglior giocatrice del torneo. Ma c'è ancora tanta Italia fra gli Mvp: Bosetti miglior schiacciatrice insieme alla brasiliana Carol, De Gennaro miglior libero e (ancora) Egonu miglior opposto.

Un trionfo su tutta la linea per le campionesse d'Europa in carica, che aggiungono un altro trofeo in bacheca e che adesso, inevitabilmente, arriveranno ai campionati mondiali fra le favorite.