Questa mattina, direttamente dal prato dello stadio Sant’Elia, è stato presentato il nuovo stadio del Cagliari che sostituirà il vecchio impianto rossoblu in attesa di quello nuovo e definitivo che si spera potrà essere pronto entro qualche anno. Il “provvisorio”, così come è stato ribattezzato questo che sta nascendo, si chiamerà “Sardegna Arena”, come hanno avuto modo di spiegare il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente della Regione Sardegna Pigliaru.

A prendere la parola per primo è stato proprio Giulini: “Ringrazio Pigliaru e Zedda per il supporto e tutti i funzionari che hanno partecipato al regolare svolgimento dell’iter. Per noi è fondamentale essere riusciti a rimanere a Cagliari e voglio approfittare per ringraziare tutti i Comuni che ci hanno offerto la loro ospitalità. Si lavorerà giorno e notte per cercare di inaugurare lo stadio in tempo per la prima di campionato. Il nome Sardegna Arena? E’ lo stadio di tutto un popolo”.

Successivamente ha parlato il Sindaco Zedda che ha voluto “ringraziare tutti per il lavoro di squadra fatto” e mettere in risalto il fatto che “tra i tanti interventi che mancavano alla città di Cagliari quello dello stadio era uno degli ultimi, dopo i tanti fatti negli ultimi anni”. Poi, visti i recenti casi, ha affermato che “lo stadio dovrà essere vissuto in modo sereno da tutti, e potrà essere vissuto dalle famiglie e da tutti anche durante la settimana e non solo per le partite. Ed è per questo che si chiamerà Sardegna Arena, lo stadio di tutta una terra”.

Dopo altrettanti ringraziamenti del presidente della Regione Pigliaru, Giulini ha risposto alla domanda sui costi dello stadio provvisorio: “L’idea di farlo qui accanto al Sant’Elia è un’intuizione di Stefano Signorelli e proprio perché è stato fatto qui nei pressi abbiamo accelerato l’iter burocratico. Sardegna Arena, considerando anche lo smontaggio di Is Arenas e poi lo smontaggio al termine dei tre anni, costerà alla società circa otto milioni di euro. Lo stadio definitivo? Per quello l’iter sarà un po’ più lungo e credo che il sogno di inaugurarlo per il centenario possa sfumare”.

Successivamente ci si è spostati proprio sul luogo dei lavori del nuovo stadio e simbolicamente è stata posta la prima pietra del nuovo impianto, con la presenza anche del parroco che ha dato la benedizione.

La Sardegna Arena potrà ospitare fino a 16.233 spettatori, così suddivisi: Main Stand 3.232, Tribuna Nord 4.384, Tribuna Sud 4.313, Tribuna Est 3.889, Tribuna Ospiti 415. Sarà realizzato interamente in acciaio con tecnologia prefabbricata. Disporrà di una Main Stand al coperto, spalti a ridosso del terreno di gioco, 15 Sky Box e panchine inserite all’interno della Tribuna. Uno stadio moderno e accogliente. La distanza tra il campo e gli spalti, infine, sarà solo di circa 7 metri.

IL VIDEO