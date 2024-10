Sfumato l'obiettivo della Champions League, il Napoli è pronto a festeggiare un altro magico sogno, quello della vittoria dello scudetto. Con quattordici punti di vantaggio sulla Lazio seconda e con otto giornate di anticipo sulla chiusura del campionato, per gli analyst di Snai non ci sono dubbi: la conquista del tricolore per i ragazzi di Spalletti è ormai in cassaforte. Per questo hanno deciso di premiare, pagando anticipatamente, chi ha creduto nella vittoria finale dei partenopei.

Il Napoli considerato ad inizio stagione un outsider quotato a 15, ha disputato un campionato straordinario sin dalla prima giornata e sulla lavagna di Snai sono già aperte le quote sul bis nella prossima stagione, con Osimhen e compagni favoriti insieme alla Juventus entrambe date a 3.50. Segue l’Inter a 4.50 e il Milan a 5.50. Distanti dalle prime quattro, le squadre della Capitale, Lazio e Roma vengono pagata 12 volte la posta.