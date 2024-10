Grandissima vittoria del Cagliari che grazie ad un gol di Castro nel finale sbanca il San Paolo: non lo faceva dal 2007, quando l’allora squadra allenata da Giampaolo vinse contro quella di Reja. Una partita soffertissima, soprattutto nel secondo tempo, quando il Napoli ha attaccato in maniera forsennata, senza tuttavia riuscire a battere Olsen. Un contropiede nel finale orchestrato da Nandez e chiuso al meglio da Castro ha regalato questa vittoria incredibile al Cagliari, Ottime le prove di Pisacane, Nandez e Oliva, soprattutto in interdizione. Ora i rossoblù salgono al quinto posto della classifica con 9 punti, in attesa di ospitare il Verona alla Sardegna Arena domenica alle ore 18.



LA CRONACA



Il Cagliari si presenta in campo con diverse novità: in difesa gioca Lykogiannis sulla sinistra e non Pellegrini, mentre in mezzo c’è Klavan e non Ceppitwlli con Pisacane. In mezzo, confermato Nandez, con Oliva e Rog ai suoi fianchi, Ionita trequartista dietro Simeone-Joao Pedro.



Inizia subito forte il Cagliari con Joao Pedro che imbecca in maniera splendida Simeone solo davanti a Meret, ma l’argentino si allunga la palla e l’azione sfuma. All’11’ ancora Cagliari pericoloso: Rog porta palla, filtrante per Simeone che si stava involando verso la porta, ma Di Lorenzo è molto bravo a fermarlo in scivolata. Al 14’ si fa vedere il Napoli con Lozano, innescato da un errore di Ionita, palla deviata da Pisacane in corner. Al 23’ Mario Rui vicinissimo al gol, anticipa Nandez ma conclude alle stelle. Al 36’ si rifà vivo il Cagliari dalle parti di Meret, ma Nandez conclude altissimo da fuori area. Al 42’ l’occasione migliore del primo tempo è di Insigne che, pescato da Mertens, solo davanti a Olsen conclude a botta sicura, ma il portiere svedese è superlativo a respingere. Il primo tempo si chiude con questo brivido.



Ancora Cagliari in attacco in avvio di ripresa. Dopo 5’ Ionita di testa manda alto da pochi passi, disturbato forse dal compagno Joao Pedro. Due minuti dopo è Manolas pericoloso di testa, ma Olsen è attento. Stessa scena poco dopo, corner dalla destra, stavolta è Di Lorenzo a colpire di testa, ma la palla si spegne a lato di pochissimo. Sempre di testa, sempre il Napoli, stavolta con Koulibaly, e sempre uno strepitoso Olsen che respinge tutti gli attacchi. Al 62’ Mertens gira col destro andando a scheggiare il palo, ancora un brivido per il Cagliari che ora soffre. Tre minuti dopo ancora il belga che scheggia nuovamente il palo! Al 70’ il neo entrato Llorente schiaccia la palla in mezzo per Mertens, ma Pisacane quasi sulla linea butta in corner. Il Napoli attacca a più non posso e continua a creare occasioni, anche clamorose. All’87’, a sorpresa, il Cagliari trova un insperato vantaggio con Castro che di testa trasforma un bel cross di Nandez! Il Napoli si riversa di nuovo nell’area del Cagliari, ma i rossoblù tengono botta e portano a casa un successo importantissimo.