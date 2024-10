Radja Nainggolan torna in Italia, in Serie B. Ma non sarà in maglia rossoblù, come si vociferava nelle scorse settimane, ma bensì con quella della Spal del suo ex compagno di squadra De Rossi, allenatore dei ferraresi.

L'arrivo del centrocampista belga a Ferrara è stabilito per lunedì, quando firmerà col nuovo club, dopo l'esperienza poco felice in patria, all'Anversa. Non sarà un "Ninja tris", dunque, in casa Cagliari, come molti tifosi avevano sperato e sognato.

Proprio contro la Spla, questa sera, i rossoblù affronteranno una sfida cruciale, per tentare di dare continuità ai risultati positivi ottenuti da quando Claudio Ranieri siede sulla panchina dei sardi.

Archiviate le voci di mercato su un possibile grande ritorno, dunque, la testa torna al campo, con l'obiettivo di rimanere aggrappati alla rincorsa per le prime due posizioni, che garantirebbero un accesso diretto al prossimo campionato di Serie A.