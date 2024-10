Ecco le parole del “Ninja”: “So com’è l’ambiente qua, so che ci sarà da lottare, ho fatto una scelta di cuore, sono molto contento di essere tornato. Avevo qualche offerta, ma non è stato difficile scegliere di tornare qua. Avevo già in testa di tornare quando ero partito 5 anni fa, magari non pensavo così presto, nella vita si fanno scelte e io ho fatto questa, ho tanta voglia di far bene qua. Rimanere qua oltre l’anno di prestito? Se il presidente Giulini mi compra... Se sono cambiato dal 2014? Questo lo dovete dire voi, io ci metto sempre l’anima, come uomo ho fatto degli errori, ma si vive anche per sbagliare, ho fatto tutto al massimo, ma mi sento bene e sto bene, continuerò a dare il massimo. L’impatto con i nuovi compagni? Ho parlato con mister Maran, ha le idee chiare, il centro sportivo si è evoluto, si vede che è una società che guarda al futuro. Ho fatto oggi il primo allenamento, ci sono tanti giocatori di qualità, io mi metterò a disposizione e accetterò tutte le scelte del mister. Per me ha sempre parlato il campo, ho ricevuto critiche e applausi, ci sta tutto, l’importante è essere sempre sulla stessa linea d’onda con i tifosi per raggiungere gli obiettivi. Ho rivisto con piacere Conti e Cossu che ora non giocano più, ma fanno ancora parte di questa società. Sono davvero carico, la decisione dell’Inter di cedermi la accetto, ma ora voglio dimostrare a loro che si sono sbagliati. Obiettivi? Restiamo con i piedi per terra, sta venendo fuori una bella squadra, vediamo come andrà. Barella? L’ho conosciuto da ragazzino quando era qua e si vedeva che già era bravo. L’ho aiutato nell’inserimento all’Inter, può ancora migliorare tanto e ambire a palcoscenici importanti. Personalmente so che ancora ho tanto da dare, non voglio tornare sulla decisione presa dall’Inter, gli obiettivi sono stati raggiunti lo scorso anno, ora sono felice di essere qua. Passare dall’obiettivo Champions a quello per la salvezza? Giocare la Champions è stato un sogno, magari tornerò a giocarla, ma ora ho fatto questa scelta, delle volte bisogna prendere i complimenti anche per le scelte che si fanno e io sono contento di questa che ho fatto”.

Queste, invece, le parole del presidente Giulini: “Quanto è stato difficile trasformare questo sogno in realtà? Tre settimane fa sembrava un sogno, ma Radja ha dato da subito la sua disponibilità e ha mantenuto la parola. Ringrazio lui e il suo agente per aver concretizzato questo sogno, è un bellissimo regalo che facciamo a tutti i tifosi. Gli obiettivi di quest’anno? Pensiamo partita per partita. Radja è un giocatore che determina, che fa vincere le partite, ha contribuito in maniera decisiva a far entrare in Champions l’Inter. Radja sarà anche un esempio per tutti, ha qualità ed esperienza per poter essere il riferimento per tutti, deve essere un esempio da seguire. Qui a Cagliari sono arrivati tanti campioni, ma a fine carriera, da Storari a Borriello, da Srna a Bruno Alves e Padoin. Radja, invece, è nel pieno della carriera, poi nel futuro si vedrà. Nainggolan capitano? Il capitano resterà Ceppitelli, ma lui sarà il vice capitano della squadra. Nandez? Il Boca ha traccheggiato fino allo scorso giovedì, quando ha fatto l’ultima partita in Copa Libertadores e poi dal mattino dopo ha accelerato la trattativa. C’è stata la trattativa tra noi e Radja e non abbiamo avuto tempo, ma nelle ultime ore ci siamo riaggiornati e entro pochi giorni potremmo avere novità. Stiamo poi lavorando per il prestito di un terzino sinistro e per una punta. La priorità è il centrocampo, penso che con Radja ed eventualmente Nandez, abbiamo il centrocampo ancora più forte dello scorso anno. Ci sono 7 attaccanti in organico, ci saranno delle uscite, poi se ci sarà l’opportunità di avere un altro attaccante allora lo faremo”.