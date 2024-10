"Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ore i quarti li guarderà sul divano con me". La frase, virgolettata, apparsa probabilmente sul web, viene attribuita al centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan.

Lo stesso Ninja ha ricondiviso le parole pubblicandole nelle "stories" di Instagram e ha immediatamente spento le polemiche smentendo tutto con una successiva storia, lasciandosi andare a un pesante sfogo contro chi ha diffuso a suo nome dichiarazioni fittizie.

"Ora se la gente mette il mio nome è come se sia stato io a fare certe dichiarazioni? Avete rotto il c... - sbotta il centrocampista belga -. Come faccio a parlare come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e che ci troviamo in questa posizione di classifica?".

"E poi - precisa - per un campione come Ronaldo ho solo rispetto, quindi basta chiacchiere da bar. Basta che un metta tra virgolette il mio nome e per forza quelle parole sono uscite dalla mia bocca?", conclude stizzito.