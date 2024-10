Radja Nainggolan è sempre più leader dello spogliatoio rossoblù. Un Cagliari ritrovatosi si è imposto ieri per 4-2 sul Torino guadagnando ossigeno e punti preziosissimi per la classifica.

Il centrocampista belga c'ha messo la firma segnando il gol del 3-0 e a fine partita ha dichiarato ancora una volta il suo amore per l'ha piazza che lo ha fatto crescere e adesso accolto nuovamente.

“Mi metto sempre a disposizione - ha dichiarato il Ninja ai microfoni di Sky -. Due giorni fa mi sono buttato dentro il gruppo perché mi sentivo pronto. E’ bello giocare con un gruppo del genere”.

E a proposito di Zenga: “Il mister è arrivato conscio del fatto che eravamo in difficoltà, ed a me è piaciuto il suo modo di fare. L’importante è aver costruito qualcosa di importante. Ci ha detto che in queste tredici partite potremo fare la stessa striscia positiva dell’andata”.

Europa? “Perchè no? Sognare è lecito". Nainggolan non chiude nemmeno all'ipotesi di una permanenza a Cagliari: “Ancora non so. Se il presidente farà uno sforzo importante perché no?”.

Poi strizza l'occhio al compagno Andrea Carboni, fresco di esordio in Serie A: “Oggi ho visto un grande giovane che si chiama Carboni, ha giocato con grande personalità”.