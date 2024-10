Sport

3 milioni subito per il prestito oneroso del giocatore con altri 6,5 milioni da versare a giugno per il riscatto della metà del cartellino e l'impregno di sedersi ad un tavolo per discutere dell'acquisto dell'altra metà entro la fine del prossimo mercato di gennaio. Sarebbero queste le condizioni a cui la Roma si è assicurata le prestazioni del centrocampista rossoblù Radja Nainggolan.