Ancora problemi con la legge per Radja Nainggolan. Il centrocampista ex Cagliari, tornato in Belgio per militare fra dell'Anversa, è finito in manette. Il giocatore è stato fermato dalla polizia dopo essere stato sorpreso alla guida della sua auto senza una patente valida.

Secondo quanto svelato da Nieuwsblad, il 34enne non disponeva di un documento di guida valido. Al giocatore era stato infatti posto un divieto per il quale non si sarebbe potuto mettere al volante. Per questo motivo avrebbe dovuto sostenere un esame di recupero per riavere il via libera per circolare.

Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Anversa, ha dichiarato che il giocatore era già nel mirino delle forze dell'ordine: "Non ha sostenuto quell'esame, è stato arrestato e condotto in caserma per l'interrogatorio. La sua auto è stata sequestrata".

"Stavamo già seguendo il fatto che la persona guidasse anche se non aveva la patente", ha aggiunto Bruyns.