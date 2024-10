"Finché uno è a Cagliari e dà sempre tutto per la maglia è un eroe, un vostro idolo. Poi viene accostato a tante squadre e già prima che uno se ne sia andato è un mercenario? Ma dove sta la logica?...".

Radja Nainggolan si sfoga su Facebook, non riesce proprio a digerire le parole usate contro di lui dai tifosi del Cagliari delusi per la possibile partenza del giocatore rossoblù.

Il mercato è aperto e Nainggolan è conteso da diverse squadre: l’inter, la Roma e poi anche qualche società inglese, spagnola e tedesca.

Non ci sono trattative concrete dice Nainggolan e aggiunge: “Certo, non direi di no a eventuali proposte di questi club".